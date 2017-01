Battlecrew Space Pirates: Geschlossener Betatest am nächsten Wochenende - 4Players.de

Am nächsten Wochenende findet ein geschlossener Betatest von Battlecrew Space Pirates statt. Die Testphase für Westeuropa und Nordamerika beginnt am Donnerstag, 19. Januar (17 Uhr) und endet am Sonntag, 22. Januar (17 Uhr). Die Closed Beta enthält Updates sowie Verbesserungen basierend auf dem Feedback aus vergangenen Testphasen. Interessierte Spieler können sich hier anmelden . Nach dieser Testphase wollen sich die Entwickler (Dontnod Eleven) bis zum Early-Access-Release Ende Januar 2017 um die Implementierung von Verbesserungsvorschlägen seitens der Spieler kümmern.Vom Entwickler heißt es weiter: "In der Closed Beta können die Spieler fünf verschiedene Karten in zwei kompetitiven Multiplayer-Modi erforschen. Sie können im 4-vs-4 Gold Rush-Modus als Team zusammenarbeiten oder im 2-vs-2 Team-Deathmatch um den Ruhm kämpfen. Im Gold Rush müssen der Spieler und sein Team so viel Gold wie möglich finden, während sie das gegnerische Team bekämpfen. Im Team Deathmatch müssen die Spieler für den Sieg so viele Piraten wie möglich eliminieren. Das größte Feature, das mit der Closed Beta eingeführt wird, ist die Möglichkeit Squads zu bilden. Darüber hinaus können sie am 2-vs-2 Team-Deathmatch-Modus teilnehmen, der exklusiv während der Closed Beta verfügbar ist. Sobald das Spiel auf Steam Early Access veröffentlicht ist, wird Team-Deathmatch erst später durch ein kostenloses Update zur Verfügung gestellt."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer