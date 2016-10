Lost Soul Aside: Wird zeitexklusiv für PS4 erscheinen; Sony hilft bei der Entwicklung - 4Players.de

Hey friends,I got some messages asking about the progress, actually I have got support from Sony and will work on it with some other devs. pic.twitter.com/QskF4riHCg — 杨冰 (@yagnbing) 22. Oktober 2016

So there will be a time exclusive on ps4,and there will be multi weapons, will try to finish the game in 2018, thank you. pic.twitter.com/j8q2dI7Mfx — 杨冰 (@yagnbing) 22. Oktober 2016

Im Sommer sorgte der Südkoreaner Bing Yang mit seinem Solo-Projekt Lost Soul Aside für Aufsehen bzw. mit dem ersten Trailer zu seinem Japan-Rollenspiel, das gewisse Erinnerungen an Final Fantasy 15 und Devil May Cry weckt. In der Zwischenzeit hat er diverse Angebote von größeren Firmen erhalten und ist sich mit Sony einig geworden. Demnach wird er (personelle) Unterstützung für die Entwicklung bekommen. Als "Gegenleistung" wird Lost Soul Aside zunächst zeitexklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Bing Yang versucht das Spiel im Jahr 2018 fertigzustellen.Letztes aktuelles Video: Trailer