Lost Soul Aside: Kampflastige Spielszenen des Japan-Rollenspiels von der PSX 2017

Nach längerer Sendepause wurde Lost Soul Aside auf der PlayStation Experience 2017 in Demoform vorgestellt und mittlerweile ist eine qualitativ hochwertige Aufzeichnung der Demo veröffentlicht worden. Zu sehen sind ausschließlich Kämpfe - gegen kleinere Gegner und gegen einen Bossgegner am Ende.Im Sommer 2016 sorgte der Südkoreaner Bing Yang (Ultizero Games) mit diesem Solo-Projekt auf Basis der Unreal Engine 4 für Aufsehen bzw. mit dem ersten Trailer zu seinem Japan-Rollenspiel, das gewisse Erinnerungen an Final Fantasy 15 und Devil May Cry weckt. Sony unterstützt Bing Yang seither bei der Entwicklung. Als "Gegenleistung" für diese personelle Verstärkung wird Lost Soul Aside zunächst zeitexklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: PSX 2017 Spielszenen