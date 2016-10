Stable Orbit: Early Access: Aufbau einer Raumstation im Erdorbit - 4Players.de

Das Ein-Personen-Studio Codalyn hat die Early-Access-Version von Stable Orbit veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro). Die Early-Access-Phase soll ungefähr sechs Monate dauern (bis Frühjahr 2017). Anfänglich soll nur ein geringer Umfang geboten werden, d.h. es wird nur wenige Module zum Aufbau der eigenen Raumstation geben. In einer Nutzer-Review bei Steam wird vielmehr von einer "Demo" gesprochen, während sich andere Nutzer über "Motion Sickness" durch die rotierende Erde im Hintergrund beklagen.Im Jahr 2034 - fünf Jahre nach dem Ende der International Space Station - plant die "All Nations Space Coalition" eine neue Raumstation im Orbit der Erde. Das Ziel ist die Errichtung einer permanenten Präsenz im Weltraum - und diese Aufgabe darf der Spieler in Stable Orbit übernehmen. Aus unterschiedlichen Modulen soll man eine funktionierende und glaubwürdige Raumstation errichten und verwalten.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer