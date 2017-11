Pure Farming 2018: Helden der Farm: Fahrzeuge und Maschinen im Trailer - 4Players.de

Im Trailer "Helden der Farm" stellen Techland Publishing und Entwickler Ice Flames einige der Fahrzeuge und Maschinen aus Pure Farming 2018 vor, u. a . von Gomselmash, Gregoire, Mitsubishi, Skybury und McCormick."In Pure Farming 2018 geht es nicht nur um die diversen Schauplätze, sondern auch um einen umfassenden Fuhrpark voll lizensierter und originalgetreu nachempfundener Maschinen aus aller Welt. Jede der Maschinen in unserem Spiel wurde vom Hersteller offiziell genehmigt und die Entwickler haben sichergestellt, dass die In-game-Erfahrung bei der Steuerung so nahe an der Realität ist wie möglich", so Pawel Jawor, Brand Manager bei Techland Publishing.Die Landwirtschaftssimulation wird ab dem 13. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. In Deutschland erscheint das Spiel in einer Day-1-Edition, die eine neue Karte (Bayern) beinhaltet. Die Deutschlandkarte ermöglicht den Anbau von Raps und die Schafzucht.Letztes aktuelles Video: Helden der Farm