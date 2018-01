Pure Farming 2018: Überblick über die unterschiedlichen Regionen

Screenshot - Pure Farming 2018 (PC) Screenshot - Pure Farming 2018 (PC) Screenshot - Pure Farming 2018 (PC) Screenshot - Pure Farming 2018 (PC) Screenshot - Pure Farming 2018 (PC) Screenshot - Pure Farming 2018 (PC)

In der Landwirtschafts-Simulation Pure Farming 2018 von Techland Publishing und Ice Flames (Entwickler) gibt es eine Reihe unterschiedlicher Regionen. Die Gebiete in den USA (Montana), Kolumbien, Italien, Deutschland und Japan bieten verschiedene Saatgüter für Nutzpflanzen, Gebäude, Spezialmaschinen und Co.Die Entwickler schreiben: "Während Simulations-Anfänger sowie -Experten in Japan beispielsweise Reis, Kirschen und Wasabi anbauen können, bietet Kolumbien hervorragende Voraussetzungen für den Anbau von Kaffee, Nutzhanf und Chilis. In den Anbaugebieten stehen Spielern außerdem spezialisierte Maschinen zur Verfügung, die für die Ernte von Weintrauben, Kaffee oder Reis entwickelt wurden. Auch das Vieh, das gehalten werden kann, unterscheidet sich von Region zu Region. Von Hotels über Kaffeeplantagen, von Reisfeldern bis hin zu Ställen und sogar einem aktiven Vulkan gibt es in jeder Region einzigartige Dinge zu entdecken." Pure Farming 2018 wird am 13. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Helden der Farm