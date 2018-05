Warhammer 40.000: Sanctus Reach: Horrors of the Warp: Dritte und letzte Erweiterung mit den "Chaos Daemons" - 4Players.de

Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Sanctus Reach (PC)

Für Warhammer 40.000: Sanctus Reach ist nach Legacy of the Weirdboy (Orks) und Sons of Cadia (Astra Militarium) die dritte Download-Erweiterung Horrors of the Warp für 12,49 Euro veröffentlicht worden. In dem letzten Kapitel der Sanctus-Reach-Kampagne wird man die "Space Wolves" in insgesamt 16 Einzelspieler-Szenarien gegen die "Chaos Daemons" anführen. Die Chaos Daemons mit 17 Einheiten kann man im Skirmish und im Mehrspieler-Modus selbst kommandieren. Auch eine Bonus-Ork-Mission ist dabei.Letztes aktuelles Video: Horrors of the Warp DLC 3Über das Hauptspiel schreiben die Entwickler : "Warhammer 40.000: Sanctus Reach ist ein rundenbasiertes 3D-Strategiespiel, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben: Das Gameplay gestaltet sich rasant und unkompliziert, ohne jedoch an Spieltiefe einzubüßen (...) Führen Sie die Space Wolves in ihrem Kampf gegen die Orks an und tauchen Sie ein in die Geschichte der zwei anspruchsvollen, umfangreichen Kampagnen 'Stormclaw' und 'Die Stunde des Wolfes'. Befehligen Sie dutzende einzigartige Einheiten und Helden, deren extrem detaillierte 3D-Figuren authentisch gestaltet wurden und dem Universum von Warhammer 40.000 Leben einhauchen. (...) Investieren Sie Ihre Truppenpunkte für die Zusammenstellung Ihrer Armee, platzieren Sie Ihre Einheiten auf dem Schlachtfeld und kämpfen Sie! Die Einheiten unter Ihrem Befehl verfügen über die unterschiedlichsten Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Sie werden nach Stufenaufstiegen stärker und können von einem Szenario in das nächste übertragen werden."