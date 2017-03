The Signal From Tölva: Entwickler zeigen längere Spielszenen - 4Players.de

Big Robot, das Team hinter Sir, You Are Being Hunted, zeigt erstmals längere Spielszenen zu seinem aktuellen Projekt, dem Erkundungs-Shooter The Signal From Tölva. In den knapp zehnminütigen Ausschnitten, die von einem der Entwickler kommentiert werden, bekommt man nicht nur Einblicke in die Science-Fiction-Welt, sondern auch das Kampfsystem und wie man sich die Unterstützung befreundeter Roboter in den Auseinandersetzung gegen andere Fraktionen des Planeten zunutze machen kann.The Signal From Tölva soll zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt in diesem Jahr für PC und Mac erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer