The Signal From Tölva: Releasedatum steht fest - 4Players.de

Entwickler Big Robot ("Sir, You Are Being Hunted") hat ein Veröffentlichungsdatum für ihr aktuelles Projekt The Signal From Tölva gefunden: Der Science-Fiction-Shooter mit starken Erkundungselementen und einer offenen Spielwelt soll laut PC Gamer am 10. April für PC und Mac erscheinen. Neben Steam wird das Spiel auch bei Good Old Games (GoG) und im Humble Store veröffentlicht. Zur Einstimmung hat das Team außerdem einen neuen Trailer mit frischen Spielszenen veröffentlicht, in dem man das Datum am Ende ebenfalls enthüllt.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer