Sudden Strike 4: Video-Vorstellung der deutschen Streitkräfte - 4Players.de

In einer Woche (am 11. August 2017) feiert die Sudden-Strike-Reihe ihr Comeback auf PC und ihre Konsolen-Premiere auf der PlayStation 4. Passend zum anstehenden Verkaufsstart hat Kalypso Media ein weiteres Video aus der "General's-Handbook" Reihe zu Sudden Strike 4 veröffentlicht. In dem Video werden die wichtigsten Einheiten der deutschen Fraktion vorgestellt. In zwei weiteren Videos sollen demnächst die Einheiten der Alliierten und der Sowjetischen Streitkräfte vorgestellt werden.Letztes aktuelles Video: German Forces"Die im Handel erhältliche Day-One-Edition von Sudden Strike 4 wird drei exklusive, von der jeweiligen Propaganda inspirierte Ölgemälde als Wendecover enthalten. Thematisch richten sich die Covers nach den spielbaren Fraktionen in Sudden Strike 4: Den Alliierten, Deutschen und Sowjets. Die limitierte Day-One Edition von Sudden Strike 4 beinhaltet zusätzlich die Gefechtskarte "Schlacht um Kursk", ein digitales Artbook sowie den Soundtrack von Sudden Strike 4. Viele der Boni sind auch digital über Steam für Windows PC, Linux und Mac verfügbar. Vorbesteller auf Steam können sich weitere 15% Rabatt auf den Preis von Sudden Strike 4 und sofortigen Zugang zur Beta-Version sichern. Als Zugabe erhalten Steam Vorbesteller außerdem die Sudden Strike Triologie kostenlos auf Steam. (...) Zusätzlich ist die limitierte Steelbook Edition von Sudden Strike 4 für PlayStation 4 und PC erhältlich. Die Steelbook Edition enthält eine Dokumentation auf DVD, den Soundtrack (für PS4 auf CD), ein doppelseitiges Poster sowie das digitale Artbook und eine Cover-Card für das aufwändig gestaltete Steelbook. Die Steelbook Edition für den PC beinhaltet zusätzlich die Sudden Strike Triologie auf DVD."