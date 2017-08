Sudden Strike 4: Videos: Die Einheiten der Alliierten und der Sowjetischen Streitkräfte - 4Players.de

Kalypso Media stellt die Einheiten der Alliierten und der Sowjetischen Streitkräfte aus Sudden Strike 4 in den folgenden beiden Videos aus der Reihe "General's Handbook" vor. Die wichtigsten Einheiten der deutschen Fraktion wurden bereits vor einigen Tagen präsentiert . Das Echtzeit-Strategiespiel ist am gestrigen Freitag für PC und PlayStation 4 veröffentlicht worden.Das Echtzeit-Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg umfasst drei Kampagnen mit "mehr als" 20 Missionen. Als Kommandeur der Briten und Amerikaner, der Deutschen oder der Sowjets dürfen über 100 unterschiedliche Einheiten in den Kampf geführt werden, darunter der deutsche Bomber Heinkel He111, der russische T-34-Panzer, das britische Hawker Typhoon Kampfflugzeug und der deutsche Panzerkampfwagen VI "Tiger".