Sudden Strike 4: Blick in die Zukunft

Kite Games und Kalypso Media haben noch große Pläne für Sudden Strike 4 . Folgende Neuerungen und Verbesserungen sind geplant: Klassischer Skirmishmodus, Kamerazoom und Kamerarotation, optimierte Kommandanten-Balance, verbesserte KI, Editor-Verbesserungen sowie neue Kommandanten, Kampagnen und Kontinente.Im Trailer werfen die Entwickler einen Blick auf die bisherigen Patches/Updates und die Erweiterung (DLC) "Road to Dunkirk". Am Ende werden die kommenden Features aufgelistet.Letztes aktuelles Video: Development RoadmapÜber die Wegfindung schreibt Kite Games derweil: "In heiß diskutiertes Thema in den Foren war außerdem die Wegfindung von Einheiten in Sudden Strike 4. Um ein realistisches Verhalten zu simulieren (jede Einheit hat einen individuellen Wendekreis), haben sich Einheiten gelegentlich ineinander verwickelt und einen Stau verursacht, wenn sie gleichzeitig in enge Durchgänge (Brücken, Häuserschluchten etc.) geschickt wurden. Wir haben diese Einstellungen neu abgestimmt und das Wegfindungssystem verbessert, so dass einerseits das realistische Spielgefühl erhalten bleibt, dem Spieler aber andererseits mehr Freiheiten bei den Kommandos für seine Einheiten gewährt werden."