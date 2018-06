Sudden Strike 4: Finnland-Erweiterung für PC, Mac und Linux veröffentlicht - 4Players.de

Kalypso Media und Kite Games haben mit "Finland - Winter Storm" die zweite DLC-Erweiterung zu Sudden Strike 4 auf PC, Mac und Linux veröffentlicht. Das Add-on basiert auf den Ereignissen rund um die russische Invasion Finnlands während des Winterkrieges bis hin zur Vyborg Offensive 1944 und ist für 9,99 Euro via Steam und GOG erhältlich. Ab dem 22. Juni 2018 wird die Erweiterung auch in der European Battlefields Edition für die Xbox One enthalten sein. Die PlayStation 4 soll später ebenfalls versorgt werden.Zum Inhalt heißt es : "Mit zwei neuen Kampagnen und sechs Missionen bringt Finland – Winter Storm einige der wichtigsten Konflikte des Zweiten Weltkriegs in Europa ins Spiel. In der sowjetischen Kampagne erobern Spieler die Ortschaft Suomussalmi, schützen die Eisenbahn nach Murmansk gegen eine deutsch-finnische Offensive und durchbrechen die finnischen Verteidigungslinien in der Vyborg Offensive. In der finnischen Kampagne muss bis zum Höhepunkt bei der Schlacht von Tali-Ihantala die Ortschaft Suomussalmi zurückerobert, die sowjetischen Verstärkungen zerschlagen und der verlorene Teil des Lähde-Sektors eingenommen werden.Neben den neuen Kampagnen beinhaltet Sudden Strike 4: Finland – Winter Storm auch drei neue Kommandeure. Mit Ruben Lagus, Vilho Petter Nenonen und Lennart Oesch wird das Arsenal der Spieler um einige der bedeutendsten, finnischen Generäle und Strategen ihrer Zeit ergänzt. (...) Zur Bewältigung der neusten Herausforderungen liefert das DLC weiterhin 19 brandneue Fahrzeuge, darunter der russische KV-1 und BT-7M sowie die finnische Stug III G und Flak 36." Darüber hinaus wurde das kostenlose Update 1.09 veröffentlicht, das dem Hauptspiuel neben verschiedenen Gameplay-Verbesserungen zwei neue Mehrspieler-Karten (Tali und Citadel) hinzugefügt hat.