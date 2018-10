Sudden Strike 4: Africa - Desert War: Dritte Erweiterung abmarschbereit - 4Players.de

Für Sudden Strike 4 ist die dritte Erweiterung "Africa - Desert War" auf PC, Mac, Linux und Xbox One erschienen (Preis: 9,99 Euro). Die PS4-Veröffentlichung folgt am kommenden Montag (15. Oktober 2018).Sudden Strike 4: Africa - Desert War enthält zwei Kampagnen mit sechs Einzelspieler-Missionen, die Gefechte des Afrikafeldzugs thematisieren, u. a. der Hafen von Tobruk, Kasserinpass in Tunesien, Belagerung der Stadt Sidi Barrani und zweite Schlacht um El Alamein. Neu sind ebenfalls 30 Fahrzeuge (Marder II Panzerjäger, Bishop SPG, Semovente 105/25) und fünf verschiedene Doktrin-Kommandanten, wie Erwin Rommel oder Sir Richard O'Connor.Letztes aktuelles Video: Africa Desert War DLC