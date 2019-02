Sudden Strike 4: Bisher größte Erweiterung "The Pacific War" veröffentlicht - 4Players.de

Für Sudden Strike 4 ist mit "The Pacific War" die bisher größte Erweiterung auf PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 19,99 Euro). Das Add-on umfasst zwei Kampagnen mit zehn Einzelspieler-Missionen im Pazifik-Szenario, sechs Doktrin-Kommandanten (z. B. Douglas MacArthur, Richard J. Marshall, Soemu Toyoda) und 51 neue Einheiten, darunter Amtrac LTV(A)-4, USS Enterprise CV-6, Soko Sagyo Ki (SS-KI) sowie der Shokaku-Flugzeugträger."Taktiker leiten die japanischen Truppen bei der Eroberung Singapurs, der Hochburg der englischen Streitkräfte in Südostasien, und nehmen wichtige strategische Ziele ein. In der Schlacht bei den Santa-Cruz-Inseln koordiniert der Hobby-Stratege eines der größten Seemanöver des zweiten Weltkriegs und kommandiert eine Reihe von hochentwickelten Marine- und Luftwaffeneinheiten. Ebenso wehrt der Kommandanten-Spieler die Angriffe der Alliierten ab und behauptet sich in der Schlacht von Okinawa auf den Ryukyu-Inseln. Als Befehlshaber der alliierten Streitkräfte gestaltet der Spieler mit der 'Operation Watchtower' in der Schlacht um Guadalcanal den historischen Wendepunkt des Pazifikkrieges mit und erobert die Insel Iwojima in einer der größten Amphibienlandeoperation der Geschichte", schreibt der Publisher.Zusätzlich zur Erweiterung steht auch ein kostenloses Update bereit, welches das Spiels auf Version 1.15 aktualisiert und drei storybasierte Einzelspieler-Missionen mit sich bringt ( Change-Log für PC Change-Log für Konsolen ).Letztes aktuelles Video: Pacific War DLC Trailer