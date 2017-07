Rift: Prophecy of Ahnket: Erweiterung gratis verfügbar; "Himmlischer Sturm" steht an - 4Players.de

Vier neue Primalisten-Seelen - Mächtige neue Seelen, die allen mit der Primalist-Berufung gratis zur Verfügung stehen. Diese Seelen helfen Spielern in ihrem Kampf gegen Crucia während ihres Angriffs auf den Tenebrischen Turm Ahnket: Weitseher - Ein mächtiger Bereichsheiler, der die Fäden des Schicksals manipulieren kann, um Schaden abzuwenden und selbst den Verlauf der Zeit zu verändern. Urfürst - Ein Damagedealer, der die Kreaturen der Wildnis herbeiruft, um ihre mächtigen Angriffe mit Urkraft zu verstärken. Sie werden optimal gegen Einzelziele eingesetzt und bekämpfen ihre Gegner mit bestialischer Effizienz. Prädator - Ein getarnter Kämpfer, der schubweise Schaden austeilt, wenn er aus den Schatten tritt, um Tod und Feuer über seine Feinde zu bringen und mit aller Gewalt zuzuschlagen. Das Tempo seiner wilden Schläge sichert ihm den Sieg. Mystiker - Eine hilfreiche Seele, die die Elemente des Lebens und der Luft einsetzt, um ihre Verbündeten zu stärken. Er beherrscht die Kunst, die Macht eines Sturms auf seine Seite zu holen. Hierdurch wird der Mystiker zu einem mächtigen Mitglied jeder Gruppe.

Vostigar-Gipfel - Kämpfe gemeinsam mit anderen Auserwählten gegen die Streitkräfte von Ahnket und Crucia und versuche, zwei der mächtigsten Geschöpfe der Geschichte Telaras davon abzuhalten, alle um sie herum zu vernichten.

Erkunde eine brandneue Stufe 70-Zone voller neuer Quest-Linien, gewaltiger Schlachtzugrisse, noch härterer Schlachtzüge - und unterstütze einige der bekanntesten Helden von RIFT.

Trion Worlds hat mit "Prophecy of Ahnket: Himmlischer Sturm" neue Inhalte für Rift angekündigt. Das kostenlose Update startet am 19. Juli und erweitert die Welt Telara um eine neue Zone, weitere Quest-Linien, zusätzliche Schlachtzugrisse und mehr. Zudem ist die Erweiterung "Prophecy of Ahnket" nun gratis verfügbar. "Rift-Spieler können alle bisherigen Premium-Inhalte kostenfrei erleben und sich auf Himmlischer Sturm vorbereiten."Himmlischer Sturm:Letztes aktuelles Video: Version 41 In Flammen gestaehlt