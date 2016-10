Orwell: Zweite Episode auf Steam veröffentlicht und komplette Staffel zum Kauf erhältlich - 4Players.de

Nachdem vergangene Woche die erste Episode von Orwell als Demo auf Steam veröffentlicht wurde, ist seit gestern auch die zweite Folge erhältlich. Da es sich dabei um den ersten kostenpflichten Teil des Adventures handelt, steht das Spiel inzwischen käuflich zur Verfügung. Die restlichen der insgesamt fünf Episoden sollen im Wochenrhythmus freigeschaltet werden, die finale also am 17. November.Wie tief darf der Staat in die Privatssphäre seiner Bürger eindringen, um ein Verbrechen aufzuklären? Diese Frage stellt der deutsche Entwickler Osmotic Studios mit Orwell: Das gleichnamige Computersystem sammelt nach einer Serie terroristischer Anschläge Daten aus sozialen Netzwerken sowie dem E-Mail-Verkehr verschiedener Personen und man selbst bestimmt, welche dieser Informationen für die Aufklärung des Falls relevant sind. Denn erst aufgrund der selektierten Informationen wird die Staatsgewalt gegen die so ausgesuchten Verdächtigen vorgehen...Im Juni des vergangenen Jahres hatte das drei Mann starke Entwickler-Team sein Spiel erstmals vorgestellt, das auf dem Hamburger Festival für kreatives Computerspielen, Play15 , als "Most Innovative Newcomer" nominiert wurde.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer