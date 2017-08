Orwell: Ignorance is Strength: Zweite Staffel des Überwachungs-Thrillers im Anmarsch - 4Players.de

Osmotic Studios und Surprise Attack Games bereiten gerade den Stapellauf der zweiten Staffel "Ignorance is Strength" ihres Überwachungs-Thrillers Orwell vor, die von der Verbreitung von Fake News sowie dem Einfluss sozialer Medien inspiriert sei und demnächst in wöchentlichen Episoden für PC, Mac und Linux erscheinen soll.Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines geheimen Regierungsmitarbeiters des so genannten Orwell-Programms, um durch das Aufdecken und Manipulieren von Fakten eine politische Krise und drohende Unruhen abzuwenden. Dabei soll man selbst entscheiden können, wie weit man gehen will, um seinem Land zu dienen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Season-2-Trailer