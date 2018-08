Orwell: Wird derzeit kostenlos bei Humble Bundle angeboten - 4Players.de

Bei Humble Bundle wird Orwell aktuell kostenlos für PC, Mac und Linux angeboten (Standard-Preis: 9,99 Euro). Das Angebot gilt bis Samstag um 19 Uhr oder bis alle verfügbaren Codes verteilt wurden. Der Keycode muss bei Steam eingelöst werden ( zum Humble-Store ).In dem Überwachungs-Thriller schlüpft man in die Rolle eines geheimen Regierungsmitarbeiters des so genannten Orwell-Programms, um durch das Aufdecken und Manipulieren von Fakten eine politische Krise und drohende Unruhen abzuwenden - inspiriert von der Verbreitung von Fake News sowie dem Einfluss sozialer Medien. Dabei soll man selbst entscheiden können, wie weit man gehen will, um seinem Land zu dienen.Letztes aktuelles Video: Season-2-Trailer