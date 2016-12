Diluvion : Jules Verne lässt grüßen: Als U-Boot-Kapitän auf Tauchstation (Spielszenen-Video) - 4Players.de

In Diluvion von Arachnid Games (Entwickler) und Gambitious Digital Entertainment (Publisher) geht man auf Tauchstation. Nach einer großen Flut muss man als U-Boot-Kapitän in einer Welt unter einer undurchdringbaren Eis-Schicht überleben, die Tiefsee erkunden, sich begrenzte Ressourcen sichern, mit der Crew interagieren, das U-Boot ausbauen, Handel treiben und Kämpfe gegen Söldner sowie Kreaturen führen. Wir haben den Auftakt einer frühen Demoversion (PC) auf Video festgehalten. Nach der Einleitung tuckert man mit seinem U-Boot durch einen tiefen Graben und holt sich in einer Unterwasser-Basis die erste Mission ab. Es sollen mysteriöse Hinterlassenschaften erkundet werden. Dabei wechselt das Spiel stetig zwischen der Verfolgerperspektive (U-Boot-Steuerung) und einer zweidimensionale Perspektive (Verwaltung des eigenen Schiffs bzw. der Crew; nach dem Anlegen an Stationen etc.). Wann Diluvion im nächsten Jahr erscheinen soll, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Demo