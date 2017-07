Oh...Sir! The Insult Simulator: Postal Dude und Xbox-One-Umsetzung stehen an - 4Players.de

Oh...Sir! The Hollywood Roast

Neben Oh...Sir! The Hollywood Roast werden Vile Monarch und Gambitious Digital Entertainment auch dem Vorgänger Oh...Sir! The Insult Simulator demnächst ein weiteres Update spendieren: "Am 25. Juli gibt sich ein besonderer Gast die Ehre... der Postal Dude, bekannt aus der berühmt-berüchtigen Postal-Serie. Richtig gelesen. Entwickler Vila Monarch hat mit den - übrigens enttäuschend netten - Leuten bei Running With Scissors gemeinsame Sache gemacht und den Postal-Typen damit zu einer Spielfigur werden lassen, selbstverständlich mit einem tollen Repertoire an Beleidigungen, die von Rick Hunter, seiner Originalstimme aus dem Spiel, vertont werden." Zudem soll die noch ausstehende Xbox-One-Umsetzung diesen Sommer erscheinen.Auf Steam werden Oh...Sir! The Insult Simulator und sein Nachfolgeraktuell als Bundle mit 30 Prozent Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer