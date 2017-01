Stars in Shadow: 4X-Weltraum-Strategie erscheint in der nächsten Woche - 4Players.de

Das rundenbasierte 4X-Weltraum-Strategiespiel Stars in Shadow wird am 19. Januar 2017 die Early-Access-Phase (nach vier Monaten) verlassen. Das von Ashdar Games entwickelte und von Iceberg Interactive vertriebene Spiel soll sich vor allem am Klassiker Master of Orion orientieren. Der Verkaufspreis auf Steam und "anderen Vertriebsplattformen" soll 24,99 Dollar betragen. Es werden sieben spielbare Fraktionen (sechs Alien-Rassen und Menschen) sowie riesige Karten mit bis zu 85 Sonnensystemen versprochen. Zudem soll man die Möglichkeit haben, Konflikte nicht nur mit militärischer Gewalt, sondern auch mit Diplomatie lösen zu können. Die Kämpfe werden im Runden-Modus ausgefochten.Letztes aktuelles Video: Coming-Soon-Trailer