Lichtspeer: Double Speer Edition für Nintendo Switch erhältlich - 4Players.de

Am 7. September 2017 haben Lichthund und Crunching Koalas die Double Speer Edition von Lichtspeer für Nintendo Switch veröffentlicht. Die überarbeitete Version der Speerwurf-Action soll gegenüber dem Original (zum Test ) nicht nur einen neuen Koop-Modus mit Weltraumhund, sondern auch ein frisches Speichersystem, einen generalüberholten Schwierigkeitsgrad sowie zahlreiche weitere Verbesserungen bieten. In der offiziellen Produktbeschreibung heißt es: "In einer Welt voller Wurstzombies und Eisriesen-Hipster ist das Überleben eine Kunst. Doch nun wurde ein uralter Champion mit einer eleganten Waffe herbeigerufen, um die Götter zu erfreuen und die Balance im Universum wiederherzustellen.Schnapp dir deinen Lichtspeer, werde zum Germanonauten und durchstreife Landschaften, die direkt aus alten deutschen Mythen auferstanden zu sein scheinen." Mehr dazu im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Switch-Launch-Trailer