Nine Parchments: Demo für Switch verfügbar

Frozen Byte hat eine spielbare Demo zu seiner Koop-Action Nine Parchments im eShop veröffentlicht. Die Demo umfasst drei Level: Das Tutorial in der Astral Akademie, einen Abschnitt am Strand sowie einen Bosskampf gegen den riesigen Treasure Mantis. Der Online-Koop, Zugang zu weiteren Zaubersprüchen und das Skillpunkte-System sind im Rahmen der Demo allerdings deaktiviert. Lokal sind jedoch bereits Partien für bis zu vier Spieler möglich.Das Werk der Trine-Macher soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen - ein konkretes Datum gibt es allerdings noch nicht.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer