Nine Parchments: Ab sofort für PC und Switch erhältlich; PS4 und One sollen folgen

Frozen Byte hat sein kooperatives Actionspiel Nine Parchments für Switch und PC veröffentlicht. Das hat das finnische Studio bekannt gegeben. Es steht damit sowohl in Nintendos eShop als auch bei Steam, GOG und im Humble Store bereit. Der Preis beträgt 19,99 Euro.Bis zu vier Spieler dürfen entweder lokal oder online gemeinsam losziehen, um sich mit dem Einsatz von Magie den Monsterhorden zu stellen. Die Switch-Version läuft am TV mit 1080p/30fps, während bei der mobilen Nutzung die Auflösung bei gleicher Bildrate auf 720p reduziert wird. Wer das Spiel ausprobieren möchte, findet im eShop bereits eine Demo ( siehe News ).Die Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen auch noch im Dezember folgen. Auf ein konkretes Datum hat sich Frozen Byte allerdings noch nicht festgelegt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer