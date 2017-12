Nine Parchments: Frozen Byte nennt PS4- und Update-Termine

Nach dem Stapellauf von Nine Parchments am 5. Dezember 2017 auf PC und Switch, haben die Finnen nun auch einen Termin für die PlayStation-4-Fassung ihres kooperativen Actionspiels benannt: In Nordamerika soll der Startschuss bereits morgen, am 12. Dezember, in Europa einen Tag später, am 13. Dezember, erfolgen. Der Preis wird mit 19,99 Euro angegeben. Technisch werden 60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p versprochen und im Koop-Modus können sich sowohl lokal als auch online bis zu vier Spieler zusammentun.Zudem soll noch in dieser Woche ein erster Patch für die Switch-Fassung bei Nintendo eingereicht werden, der neben allgemeinen Spielverbesserungen vor allem kritische Online-Bugs ausmerzen und mehrere Speicherplätze zur Verfügung stellen soll. Darüber hinaus lote man gerade Möglichkeiten für plattformübergreifendes Spielen (Cross-Play) aus und plane eine zweite, größere Aktualisierung für Januar 2018. Die PC-Fassung soll laut Frozen Byte hingegen fortlaufend mit Updates versorgt werden, während ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Xbox-One-Version nach wie vor aussteht.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer