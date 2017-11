Here is a trailer for Tencent's new Battle Royale game called Europa.



The game is running on Tencent's QuickSilver X engine. 100 players drop in on an Island, one survives. Real time weather system + cover destruction system.



Beta starts late Decemberhttps://t.co/fd4Ec66r7T — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 26. November 2017

The game introduces battles in the air, land and sea.



So far I have to admit it looks really good. Still early footage but they seem to cover all the bases for what an ultimate battle royale game should have.



I'm going to play it when I can. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 26. November 2017

So.... uh.....



Tencent will work with Bluehole to bring PUBG to mobile devices for the Mainland China market.



In addition to publishing the PC version, it looks like a mobile version is coming too.https://t.co/BFc8RSswVk pic.twitter.com/T8ehAgS18N — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 27. November 2017

Tencent hat ein neues Battle-Royale-Spiel mit dem Titel "Europa" für den chinesischen Markt angekündigt - höchstwahrscheinlich als Antwort auf PlayerUnknown's Battlegrounds , das sich in China enormer Beliebtheit erfreut; wobei Tencent ohnehin eine Mobile-Version (Android und iOS) von PUBG im Reich der Mitte vertreiben wird.Wie in anderen Battle-Royale-Multiplayer-Titeln landen in "Europa" 100 Spieler auf einer Insel. Mit Ausrüstung, Fahrzeugen und Waffen, die sich auf der Insel finden lassen, beginnt dann der Überlebenskampf. Der letzte Überlebende ist der Sieger der Partie. Die Kämpfe finden sowohl an Land als auch zu Wasser und in der Luft statt. Das Spiel basiert auf der hauseigenen QuickSilver X Engine. Ein Echtzeit-Wettersystem und zerstörbare Deckungen werden versprochen. Der Betatest soll Ende Dezember starten. Ob später noch andere Sprachen außer Chinesisch unterstützt werden, ist unklar. Gleiches gilt für eine Veröffentlichung von Europa in Europa.Hintergrundgeschichte: Das Unternehmen "Europa" hat einen Multiplayer-Shooter mit modernster Virtual-Reality-Technik entwickelt. Das erste Level in dieser virtuellen Welt ist eine isolierte Insel, auf der sich maximal 100 Spieler aufhalten können. Kurz drauf etablierte sich eine eSports-Szene in dieser Welt, an der man als Spieler quasi teilnehmen darf.Letztes aktuelles Video: Trailer