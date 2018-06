Orphan Age: Dystopische Lebenssimulation im ausführlichen Spielszenen-Video - 4Players.de

"Eine dystopische Interpretation des Life-Sim Genres

Nimm dich den einzigartigen Charakteren, Bedürfnissen und Fähigkeiten der Waisen an

Baue deine Basis auf und verwandle ein Schlachtfeld in einen Spielplatz

Bastle die Werkzeuge, die du brauchst, um deine Gruppe zusammenzuhalten

Plündere Vorräte aus der gefährlichen, sich ständig weiterentwickelnden Stadt

Teile deine Ressourcen geschickt ein und hilf deiner Gruppe zu überleben"

Der französische Indie-Entwickler Black Flag stellt die dystopische Lebenssimulation Orphan Age im folgenden, 12 Minuten langen Video näher vor. Kommentiert wird das Spielszenen-Video von Adrien Forestier (Lead Developer). Mit dem Clip versuchen die Entwickler die aktuell laufende Kickstarter-Kampagne anzufeuern. Aktuell stehen 23.660 Euro von 25.000 Euro unter dem Strich. Das Projekt kann noch drei Tage unterstützt werden. Das Team hat ebenfalls eine Alpha-Demo zum Spiel veröffentlicht ( Download ).Orphan Age ist eine dystopische Interpretation des Life-Sim-Genres und spielt in einer Neon erleuchteten Großstadt. Als Inspirationsquellen für das Spieldesign werden The Sims, Fallout Shelter und The Last Stand: Dead Zone genannt."Du kämpfst nur, um zu überleben, und kratzt dir im Angesicht der konstanten Gefahren des Krieges, der alles um dich herum verschlingt, gerade das zusammen, was du zum Überleben brauchst. Du begleitest eine Gruppe von Waisen, jeder von ihnen mit seinen eigenen Fähigkeiten, Emotionen, Stärken und Ängsten, durch eine gefährliche, sowie sich ständig veränderte Stadt und kämpfst ums bittere Überleben. Baue deine Basis auf, plündere, bastle und gehe auf Streifzüge in die Stadt. So kannst du neue Mitglieder rekrutieren, während du sicher stellst, dass du genügend Vorräte hast, oder du siehst dem bitteren Ende entgegen."Features (laut Hersteller):