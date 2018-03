Regalia: Of Men and Monarchs: Termine der Konsolen-Umsetzungen des humorvollen Taktik-Rollenspiels - 4Players.de

Die Termine der "Royal Edition" von Regalia: Of Men and Monarchs stehen fest. Das Taktik-Rollenspiel wird in der zweiten Aprilwoche auf Konsolen erscheinen, und zwar am 10. April auf PlayStation 4 (Preis: 28,49 Euro mit Soundtrack), am 12. April auf Switch und am 13. April auf Xbox One.Die Konsolen-Umsetzung wird sämtliche Updates und Download-Erweiterungen (The Unending Grimoire) der PC-Fassung enthalten, darunter der Endlos-Modus und neue Charaktere. Die Entwickler heben derweil hervor, dass die rundenbasierten Kämpfe jederzeit "übersprungen" werden können, sofern man keine Lust auf die Kämpfe haben sollte. Auch der Schwierigkeitsgrad könne jederzeit angepasst werden. Unseren Test der PC-Version findet ihr hier Zum Spiel selbst heißt es: "In Regalia: Of Men and Monarchs wirst du eine Märchenwelt erforschen, eine Geschichte voller Wendungen und Überraschungen erleben und lernen, wie man ein Königreich regiert. Du wirst in rundenbasierten Kampf gegen eine breite Palette von Monstern und Banditen kämpfen, während du strategisches Denken einsetzen musst, um den Wohlstand deines Landes zu gewährleisten. Du reist durch sechs verschiedene Regionen voller Missionen - mit über 30 Stunden Spielzeit. Treffe auf Begleiter, finde Freunde und schmiede dauerhafte Beziehungen - sie werden sich sicher auszahlen. Das Königreich Ascalia braucht deine Hilfe. Nicht nur das königliche Gewölbe ist leergefegt, es scheint, als läge der Rest der Stadt ... nun, in Ruinen. Um den Ruhm deiner Familie zurückzuerlangen, musst du hart arbeiten, Diplomatie einsetzen und die Stadt wie ein wahrer Herrscher regieren!"Letztes aktuelles Video: Royal Edition PS4 Xbox One Nintendo SwitchLetztes aktuelles Video: Royal Edition PS4 Xbox One Nintendo Switch