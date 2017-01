The Inner World: Der Letzte Windmönch: Rückkehr nach Asposien im Sommer - 4Players.de

Headup Games hat noch einmal bekräftigt, dass The Inner World: Der letzte Windmönch im Sommer 2017 für PC, Xbox One, PS4, iOS, Android, Mac und Linux erscheinen wird. In dem Nachfolger von The Inner World werden die Flötennasen von einem rigiden Regime verfolgt und nur der letzte Windmönch kann helfen. Das Adventure wird auf der Unity-Engine basieren und im Gegensatz zum Vorgänger (PC) soll es diesmal deutlich weniger Bugs geben (u. a. wegen der Engine), versicherte uns Studio Fizbin. Die drei Charaktere Robert, Laura und Hack (flugunfähige Taube) dürfen diesmal gesteuert werden. Man soll außerdem auswählen können, welchen Charakter man gerade aktiv steuert, egal ob die Charaktere an unterschiedlichen Schauplätzen oder am gleichen Ort sind. Ein dynamisches Hilfesystem soll helfen, wenn man irgendwo festhängt.Vor The Inner World: Der letzte Windmönch soll noch The Inner World für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Steuerung wurde für die Konsolen-Veröffentlichung komplett überarbeitet und der Protagonist kann nun direkt per Gamepad durch die Spielwelt gelenkt werden. Einen konkreten Termin konnte Headup Games nicht nennen.Letztes aktuelles Video: Teaser gamescom 2016