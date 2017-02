The Inner World: Der Letzte Windmönch: Gronkh übernimmt Sprecherrolle - 4Players.de

Screenshot - The Inner World: Der Letzte Windmönch (Android) Screenshot - The Inner World: Der Letzte Windmönch (Android) Screenshot - The Inner World: Der Letzte Windmönch (Android) Screenshot - The Inner World: Der Letzte Windmönch (Android)

Selbst für Verächter von Let's-plays ist es dieser Tage gar nicht so einfach, dem Youtube-Celebrity Gronkh nicht auf die eine oder andere Weise in der deutschen Spielewelt zu begegnen. Wie Publisher Headup Games verkündet, übernimmt Erik Range (so heißt Gronkh mit bürgerlichem Namen) eine Sprecherrolle in Studio Fizbins klassischem 2D-Adventure The Inner World : Der Letzte Windmönch:"Erst gestern haben wir neue Screenshots unseres kommenden Adventures The Inner World - Der letzte Windmönch veröffentlicht. Nun haben wir schon wieder brandheiße News aus Asposien: Erik Range, besser bekannt als Gronkh, wird im neuesten Abenteuer unseres Helden Robert eine Sprecherrolle übernehmen. Wir freuen uns riesig darüber, den meistabonnierten YouTuber Deutschlands und bekennenden Fan von The Inner World an Bord begrüßen zu dürfen."Vorher tauchte Range bereits als Sprecher in Harveys neue Augen (Special Edition), Chaos auf Deponia 1954 Alcatraz oder The Town of Light auf.The Inner World: Der Letzte Windmönch soll im Laufe des Jahres für "nahezu alle Plattformen, außer für den Gameboy" erscheinen.

Die Flötennasen-Dynastie beschützt seit Jahrtausenden Asposien. Im Geheimen sorgen sie dafür, dass die kugelrunde Welt Licht und Luft zum Atmen hat. Doch nun werden sie gejagt. Der einfache Kramhändler Emil hat es geschafft, dass sämtliche Asposer ihm in dem Irrglauben folgen, dass die Dynastie mit dunklen Mächten im Bunde wäre. Wer weiß schon, was diese seltsame Familie den ganzen Tag lang macht?



Der einzige, der Emil aufhalten könnte, ist der Thronerbe der Flötennasen: Robert. Doch der war drei Jahre lang versteinert. Mit vollem Enthusiasmus und keinem blassen Schimmer begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und Laura, einer cholerischen Rebellin und Roberts großer Liebe. Hoffnung keimt auf, als er auf die geheimnisvolle Mama Dola trifft, die offenbar mehr über Roberts Schicksal weiß, als er selbst...



FEATURES



Erlebe die humorvolle und bewegende Fortsetzung von The Inner World (den ersten Teil musst du dafür nicht gespielt haben!). Rette die verfolgten Flötennasen vor dem Bösewicht Emil!

Stunden voller kniffliger Rätsel: Such nach dem letzten Windmönch, bring die Produktion einer Wollmaus-Fabrik durcheinander, zock mit Onkel Oboe im Gefängnis um Klopapier, mach ein verzweifeltes Bingo-Pony wieder glücklich, bring ein niedliches Schrof-Baby zurück und rette Asposien! Schon wieder!

Steuere die liebenswerten Asposer Robert, Laura und jetzt auch die bescheuerte Taube Hack!

Besuche viele neue Orte! Mit dabei sind der verdrehte Lufthafen „Asposia Central“, die verschrobenen Wollmaus-Bauern und die geheimnisvollen Schippenberge.

Lerne neue magische Flötennasen-Lieder, um uralte Artefakte zu aktivieren.

Alles handgezeichnet und bauchgepinselt.

Zum Schreien komische Dialoge, vollvertont!

Zeichentrickreife Animationen und ein liebevoller Soundtrack.

Das optionale Hilfesystem zeigt, was gerade zu tun ist und gibt spoiler-freie Tipps.

Für nahezu alle Plattformen, außer für den Gameboy!"

Letztes aktuelles Video: Teaser gamescom 2016