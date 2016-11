The Sexy Brutale: Reginald Sixpence - einer der Gäste des mörderischen Maskenballs im Trailer - 4Players.de

"Ein mörderischer Maskenball, der nicht endet", so beschreiben Tequila Works und die Cavalier Game Studios ihr Puzzle-Adventure The Sexy Brutale . Wie in "Und täglich grüßt das Murmeltier" erlebt man im Spiel einen Tag immer und immer wieder. Und am besagten Tag geschehen zahlreiche Morde in einem Herrenhaus, das vom rätselhaften Marquis in ein bizarres Casino verwandelt wurde. Man selbst schlüpft in die Rolle des betagten Priesters Lafcadio Boone. Um die Zeitschleife zu durchbrechen, muss Boone sich verstecken, beobachten und die wunderlichen Geschichten der anderen Ballgäste herausfinden, um sie vor dem Tod durch die Hände des Personals zu bewahren. Einer dieser Gäste ist Reginald Sixpence ("The Clockwork Baron"), der im folgenden Trailer kurz vorgestellt und am Ende ermordet wird. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Character Reginald Sixpence The Clockwork Baron