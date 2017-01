The Sexy Brutale: Und täglich grüßt der Mörder: Zeitreise-Adventure erscheint am 12. April - 4Players.de

Das edle Kasino The Sexy Brutale öffnet seine Pforten am 12. April auf PC sowie Xbox One und PlayStation 4, wie Cavalier Game Studios und Tequila Works verkünden, die das Spiel gemeinsam entwickelt haben. Sie haben außerdem das nachfolgende Video veröffentlicht, in dem sie das Zeitreise-Adventure anhand von Spielszenen in Bild und Ton vorstellen.The Sexy Brutale hinterließ in unserer Vorschau einen sehr guten Eindruck, weil es ein edles Äußeres mit einem interessanten Spiel kombiniert: In der Rolle des Priesters Lafcadio Boone soll man mehrere Morde verhindern und um das zu erreichen, muss man zunächst in Erfahrung bringen, wie die Verbrechen geschehen. Dazu beobachtet man die Besucher des Sexy Brutale und nutzt die Erkenntnisse, sobald der Tag ähnlich wie in Und täglich grüßt das Murmeltier von vorn beginnt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen