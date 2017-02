The Sexy Brutale: Spielszenen des Zeitreise-Adventures - 4Players.de

Das Puzzle-Adventure The Sexy Brutale erscheint am 11.April für die PS4 und am 12.April für PC und Xbox One Im Video zeigen die Entwickler von Tequila Works weitere Eindrücke des Spieldesigns. In der Rolle des Priesters Lafcadio Boone soll man mehrere Morde verhindern und um das zu erreichen, muss man zunächst in Erfahrung bringen, wie die Verbrechen geschehen. Dazu beobachtet man die Besucher des Kasinos "The Sexy Brutale" und nutzt die Erkenntnisse, sobald der Tag ähnlich wie in Und täglich grüßt das Murmeltier von vorn beginnt.Letztes aktuelles Video: Full House Edition