The Sexy Brutale: Video stellt einen Gast des Edel-Kasinos vor - 4Players.de

In ihrem aktuellen Video stellen Cavalier Game Studios und Tequila Works eine Figur des Zeitreise-Abenteuers vor: Trinity Carrington ist unter dem Namen The Moth by Moonlight, zu Deutsch etwa Die Motte im Mondlicht, in dem Edel-Kasino The Sexy Brutale zu Gast. Das Problem des dort stattfindenden Maskenballs: Alle Gäste werden umgebracht - bis auf einen. Und für den beginnt der Tag des Balls um genau Mitternacht immer wieder von vorn.In der Rolle des Priesters Lafcadio Boone soll man die Verbrechen natürlich verhinden, denn auf diesem Weg soll man den Kreislauf durchbrechen können. Und so beobachtet man stets von neuem, was die Besucher des Sexy Brutale tagsüber treiben, um irgendwann herauszufinden, wie sie sterben und was man dagegen tun kann. Verpasst man einen Hinweis, kann man den Tag dabei schnell "vorspulen" und ab einem wählbaren Zeitpunkt erneut erleben.Bei einer Vorstellung auf der gamesocm letzten Jahres hinterließ The Sexy Brutale einen sehr guten Eindruck . Erscheinen soll das Spiel am 12. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Trinity Carrington