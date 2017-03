The Sexy Brutale: Box-Version "Full House Edition" für PlayStation 4 - 4Players.de

Publisher Avanquest wird das Mystery-Adventure The Sexy Brutale am 11. April 2017 über das Spielelabel "Modern Games" auch im Einzelhandel als Box-Version veröffentlichen - allerdings nur für die PlayStation 4. Die sogenannte "Full House Edition" wird 24,99 Euro kosten und neben dem Spiel noch eine Soundtrack-CD sowie ein Booklet mit Hintergrundinfos umfassen. Die Download-Version soll am 12. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Bei einer Vorstellung auf der gamescom letzten Jahres hinterließ The Sexy Brutale einen sehr guten Eindruck Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Reginald Sixpence