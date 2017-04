The Sexy Brutale: Video: So entstanden die Kulissen und Figuren des Zeitschleifen-Adventures - 4Players.de

Nachdem Cavalier Game Studios sein ungewöhnliches Adventure The Sexy Brutale bereits zu großen Teilen fertiggestellt hatte, bot Tequila Works Hilfe beim Ausbau des Artdesigns an. Dafür mussten die Entwickler u.a. die Frage beantworten, wie sie ihre Vorstellungen des Artdesigns und das bereits bestehende Spiel zusammenbringen würden. Im nachfolgenden Video beschreiben die Grafiker, nach welchem Vorbild sie Kulissen und Figuren entwarfen und wie diese ihren Weg ins Spiel fanden.Bei einer Vorstellung auf der gamescom letzten Jahres hinterließ The Sexy Brutale einen sehr guten Eindruck . Erscheinen soll das Spiel am 12. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Die Entstehung des Artdesigns