The Sexy Brutale: Zeitschleifen-Abenteuer erscheint nächste Woche für Switch

*December 7th, 2017*

The Sexy Brutale.

Nintendo Switch.

Der Termin der Switch-Version von The Sexy Brutale steht fest. Cavalier Game Studios und Tequila Works werden das Zeitschleifen-Abenteuer am 7. Dezember 2017 im Nintendo eShop veröffentlichen. Details zur Umsetzung wurden nicht preisgegeben.Unseren Test (PC, PS4 und Xbox One) findet ihr hier : Kurz vor vier Uhr hört man einen Schuss, um sieben läutet eine Glocke, um zehn flackert das Licht wie bei einem kurzen Stromausfall. In dem Edelkasino The Sexy Brutale geschehen seltsame Dinge und Lafcadio Boone weiß, was sie bedeuten: Jedes Ereignis geht mit einem Mord einher. Es liegt an ihm die Gräueltaten zu verhindern. Wie? Indem er denselben Tag wieder und wieder erlebt – und sich als Einziger daran erinnern kann.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch Design und Mechaniken