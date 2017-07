Solstice Chronicles: MIA: Spielszenen: Die Terminator-Klasse in Aktion - 4Players.de

Die Entwickler von Solstice Chronicles: MIA stellen die Terminator-Klasse im folgenden Spielszenen-Video näher vor. In dem futuristischen Twinstick-Shooter (wie Alien Breed, Helldivers oder Nex Machina) kämpft man mit einer geschwätzigen Drohne auf einer Mars-Kolonie gegen garstige Weltraum-Mutanten. Die PC-Version wird am 26. Juli 2017 erscheinen.Solstice Chronicles: MIA spielt im gleichen Universum wie The Red Solstice. Sowohl Story- als auch Survival-Modus lassen sich entweder alleine oder lokal im Koop (für zwei Spieler) angehen. Mit der Zeit soll man außerdem Verbesserungen (Skilltree pro Klasse) für den Marine, die Drohne und das Waffenarsenal erhalten, um sich noch schlagkräftiger durch die Gegnerwellen durchballern zu können.Letztes aktuelles Video: Terminator Class