Solstice Chronicles: MIA: Käufer erhalten The Red Solstice derzeit kostenlos dazu - 4Players.de

Wer sich aktuell dazu entschließt Solstice Chronicles: MIA zu kaufen, erhält den geistigen Vorgänger The Red Solstice kostenlos dazu, wie Entwickler Ironward u.a. auf Steam mitteilt. Das Angebot gilt die gesamte Woche über, während der Titel außerdem zu einem leicht gesenkten Preis angeboten wird.Nachdem Ironward das taktische The Red Solstice mithilfe von Schwarmfinanzierung fertiggestellt hatte, sammelte das Studio auf der Kickstarter ähnlichen Plattform Fig Geld für die Entwicklung des Zwei-Stick-Shooters Solstice Chronicles: MIA. Im selben Universum spielt man dabei einen Marine, der in einer von aggressiven Kreaturen überranten Mars-Kolonie überleben muss.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer