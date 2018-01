Metal Gear Survive: Fast sechs Minuten langer Trailer zeigt den Einzelspieler-Modus

Konami Digital Entertainment zeigt ( erneut ) den Einzelspieler-Modus von Metal Gear Survive im folgenden, fast sechs Minuten langen Video. Zu sehen sind Story-Zwischensequenzen, der Kampf gegen die "Zombies" (Stealth und Action) und der Basisbau mit platzierbaren Maschendrahtzäunen, Geschütztürmen etc. Zugleich gaben die Entwickler bekannt, dass das Survival-Actionspiel hierzulande mit der USK-Altersfreigabe "ab 16 Jahren" in unveränderter Form erscheinen wird.Ab dem 18. Januar können interessierte Spieler die offene Beta-Version für insgesamt vier Tage (18. bis 21. Januar) auf Konsole testen. In dieser Zeit können bis zu vier Konsolen-Spieler auf PlayStation 4 oder Xbox One online im Koop-Modus drei Missionen auf zwei Maps anspielen.Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Der Ableger spielt nach dem Ende von Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes. "Der Spieler wird durch ein Wurmloch gezogen und findet sich in einer gefährlichen Welt voller biologischen Bedrohungen und feindlichen Umgebungen wieder. Dort muss der Spieler überleben, während er seine Basis ausbaut und den Weg zurück nach Hause sucht. Nicht nur feindliche Kreaturen, sondern auch Hunger, Durst und andere Bedürfnisse müssen überwunden werden, um zu überleben."Letztes aktuelles Video: Einzelspieler-Trailer