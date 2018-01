Metal Gear Survive: Offener Multiplayer-Betatest auf PS4 und Xbox One gestartet

Konami Digital Entertainment hat den öffentlichen Multiplayer-Betatest von Metal Gear Survive auf PlayStation 4 ( zum PSN ) und Xbox One ( zum Xbox Store ) in Europa gestartet. Der Betatest soll bis zum 21. Januar 2018 laufen. Geboten werden zwei Karten mit drei Missionen im kooperativen Mehrspieler-Modus. Ergänzend werden während der Beta täglich besondere Missionen spielbar sein. Teilnehmer der Beta erhalten folgende Ingame-Boni in der Vollversion: ein Fox Hound Namensschild, eine Metal Gear Rex Kopfbedeckung und ein Bandana.Erst gestern hatten wir unsere Vorschau zum Einzelspieler-Modus veröffentlicht ( zur Vorschau ): Konami verabschiedet sich von der Tactical Espionage Action, denn im Ableger Metal Gear: Survive ist der Name Programm: Im Zentrum steht der pure Überlebenskampf in einer fremden Paralleldimension, in der das Sammeln und Verarbeiten von Ressourcen auf der Tagesordnung steht. Nach ersten ernüchternden Gehversuchen im Mehrspieler-Modus auf der gamescom konnten wir jetzt erstmals die Kampagne über mehrere Stunden spielen. Hinterlassen die Solo-Einsätze einen besseren Eindruck?Metal Gear Survive erscheint europaweit am 22. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau