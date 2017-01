Project Alloy: Intels Mischung aus VR- und AR-Headset erscheint Ende 2017 - 4Players.de

"Merged Reality" lautet das Schlagwort für Intels in Entwicklung befindliches Headset Project Alloy : Wie vrnerds.de berichtet, wurde das System im Rahmen der heute startenden CES näher vorgestellt. Zudem wurde verkündet, dass die Hardware noch Ende 2017 auf den Markt kommen soll. Das System verbindet die mit Frontkameras abgefilmte Umgebung mit Computergrafik: Steht z.B. im realen Wohnzimmer ein Schrank, versinkt dieser im virtuellen Wohnzimmer plötzlich im Boden und stattdessen wird an der gleichen Stelle eine futuristische Wand-Armatur aus Metall ausgefahren. Präsentiert wurde das mit einem Multiplayer-Spiel, in dem zwei Teilnehmer mit Headsets durch ein Zimmer schritten. Als Tracking wird ein Inside-Out-System verwendet, es sind also keine externen Infrarot-Kameras oder Laserwürfel wie bei Rift bzw. Vive nötig. Der Youtuber Techogamer hat die Präsentation mitgeschnitten und auf seinem Kanal zur Verfügung gestellt (Start ab Minute 29).