The Crew Calling All Units: Entwickler stellen die Verfolgungsjagden vor - 4Players.de

Die zweite große Erweiterung für das actionlastige Rennspiel-MMO mit dem Namen " Calling all Units " steht in den Startlöchern und wird am 29. November für Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PC als Download zur Verfügung stehen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Polizisten oder eines Street-Racers und vollführen Verfolgungsjagden. Der Gewinner erhält ein Autoteil. Hat er über mehrere Rennen alle Teile eines Autos gesammlet, so wird der komplette Wagen in die Garage gestellt und kann ab dem Zeitpunkt genutzt werden. Wie die Jagden im Detail ablaufen, klärt das folgende Video:Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung