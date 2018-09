Heavy Metal Machines: Motorisiertes MOBA rast bald aus dem Early Access - 4Players.de

Heavy Metal Machines wird am 19. September den Early Access bei Steam verlassen. Nach Angaben des brasilianischen Entwicklers Hoplon will man zum Start außerdem den Metal-Pass für das "Bleifuß-MOBA" und ein neues System für den Level-Fortschritt anbieten.In Heavy Metal Machines rasen zwei Teams mit jeweils vier Spielern um die Wette und versuchen als erster die Bombe zu erreichen, um die gegnerische Basis zu zerstören. Gleichzeitig müssen feindliche Hotrods und explosive Attacken abgewehrt werden. Zur Auswahl stehen 14 Charaktere mit individuellen Vehikeln, die alle spezielle Fähigkeiten besitzen."Der offizielle Launch ist erst der Anfang", so Tatiana Moreira, Marketing und Publishing Managerin. "Wir sind engagiert nicht nur regelmäßige Updates mit neuen Inhalten zu veröffentlichen, sondern legen darüber hinaus auch einen Schwerpunkt auf eSports und das Organisieren von Turnieren für unsere globale Community."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer