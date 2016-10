Hatsune Miku: VR Future Live: Virtuelles Bühnenerlebnis auf PSVR gestartet - 4Players.de

Mit Hatsune Miku: VR Future Live lässt SEGA PlayStation-VR-Besitzer seit dem 13. Oktober 2016 die virtuellen Bühnen des digitalen Popsternchens besuchen. Der Download wird im PlayStation Store generell kostenlos angeboten. Um Spielinhalte nutzen zu können, müssen diese allerdings erst kostenpflichtig freigeschaltet werden. Die erste Stufe schlägt mit 14,99 Euro zu Buche und enthält folgende Tracks:• Love Trial by 40mP• 1/6 -out of the gravity- by Vocaliod-P(noa)• Satisfaction by livetune• Weekender Girl by kz(livetune) x Hachioji P• 39 by DECO*27 & sasakure.UK• Cute Medley - Idol Sounds arranged by Mitchie M• Love Song by Lamaze-P'Zum Spiel selbst heißt es: "Erlebe das Hatsune Miku Konzert der Zukunft! Begebe dich in ein virtuelles Stadion, tauche in das Publikum ein und verliere dich in der Musik. Und wenn die Menge wirklich tobt, wirst du sogar die Chance bekommen, eine besondere, persönliche Aufführung zu sehen. Halte also deine Leuchtstäbe hoch, juble Miku zu und genieße die Show wie nie zuvor! Bitte beachte, dass du zuerst das kostenlose 'VR Future Live' Spiel und ein Bühnen DLC kaufen musst, um diesen Inhalt zu genießen." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerZudem sei ein kostenloses Update zu Hatsune Miku: Project DIVA X erschienen, mit dem man per Editior erstellte Konzerte fortan auch in VR erleben könne - allerdings ohne Rhythmusspielchen.