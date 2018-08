SCUM: Battle Royale mit über 50.000 Spielern gleichzeitig wird zu Devolvers bisher größtem Launch - 4Players.de

And SCUM is already our biggest launch ever. Congrats to @Gamepires! — Devolver Digital (@devolverdigital) 29. August 2018

Die Battle-Royale-Welle rollt weiter: Die aktuellste Erfolgsmeldung im Bereich der Überlebens-Shooter kommt von Devolver Digital. Der Publisher berichtet auf Twitter ( via pcgamesn.com ) davon, dass das Spiel SCUM der Entwickler Gamepires und Croteam den bisher erfolgreichsten Start des Publishers hingelegt hat. Zum Zeitpunkt der News waren darin 50,282 Spieler gleichzeitig online unterwegs, wodurch man sich in Sphären zwischen Dauerbrennern wie Grand Theft Auto 5 und Team Fortress 2 befunden hätte.Der Nachteil am unerwarteten Ansturm seien Serverprobleme gewesen, wie die Entwickler auf Steam erklärten. Wer davon betroffen sei, könnte es doch noch in ein Match schaffen, wenn er es merhmals versucht, so ein Tipp. Auch der Einsatz privater Server und die Verbindung via IP wird als kurzfristige Lösung empfohlen.