SCUM: Entwickler entfernen Nazi-Tattoos aus dem Gefängnis-Überlebenskampf - 4Players.de

Numrollen schrieb am 03.09.2018 um 17:20 Uhr

Ich finde es überhaupt nicht ok. Der Spieleentwickler wollte es so, dann kommen paar Maulaffen und machen so lang radau bis XYZ entfernt wird? Es hat spielerisch ja überhaupt keinen Einfluss. Demnächst dann kirchliche Symbole oder Hautfarbe der Spielfigur passt nicht, zu viele Männer? Nicht kritisch genug dem Kapitalismus gegenüber? Alles durch Teletappis tauschen bringt keine Lösung für Probleme die sich manche Menschen selbst erschaffen. Battlefield ist genau das Gegenteil: Was euch stört der weibliche Robocop? Wie ihr dachtet es geht um eine realisitische WW2 Kulisse? Kauft es oder lasst es bleiben.