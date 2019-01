Rising Star Games, Limited Run Games und Game Freak werden das 2017 für PC erschienene 2D-Jump'n'Run Giga Wrecker 2019 in erweiterter Form (20 neue Levels, neuer Begleiter und neuer Schwierigkeitsgrad) für PlayStation 4 und Nintendo Switch (digital und physisch) sowie Xbox One (nur digital) veröffentlichen . Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch Xbox One