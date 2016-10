Europa Universalis 4: Rights of Man: Erweiterung wird im Video vorgestellt - 4Players.de

In der nächsten Woche, am 11. Oktober, werden Paradox Interactive und Paradox Development Studio die nächste (große) Erweiterung " Rights of Man " für Europa Universalis 4 veröffentlichen. Das Add-on wird 20 Dollar kosten. Wie üblich wird zeitgleich ein kostenloses Update für alle Spieler des Strategiespiels erscheinen. Einen Überblick über die Erweiterung und die wichtigsten Veränderungen gibt Johan Andersson (Creative Director) im folgenden Video. Neben neuen diplomatischen Unterdrückungsmöglichkeiten wird "Rights of Man" auch neue Ziele für die Religionen der Kopten und Fetischisten, neue Ereignisse und Optionen für die Haremspolitik der Ottomanen, mehr Kontrolle über das Übernehmen neuer Kulturen, neue Charaktermerkmale für Anführer, detailliertere militärische Instruktionen für untertänige Nationen, im Gleichgewicht zu haltende Fraktionen in revolutionären Republiken und vieles mehr bieten.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung